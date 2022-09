Mondiali in Qatar, anche l'Inghilterra con la fascia "One Love" al braccio contro le discriminazioni

"Come capitani potremmo competere tutti l'uno contro l'altro sul campo, ma siamo uniti contro ogni forma di discriminazione - ha detto il leader della squadra inglese Harry Kane - Questo è ancora più rilevante in un momento in cui la divisione è comune nella società. Indossare la fascia insieme a nome delle nostre squadre lo farà manda un messaggio chiaro quando il mondo sta guardando".

Otto in tutto stadi, di cui sei nuovi di zecca e uno ampliato per l’occasione, oltre al già presente Khalifa Stadium, inizialmente designato come stadio principale del torneo ma poi sostituito nei piani dell’organizzazione dal gigantesco Lusail Iconic Stadium, una struttura da oltre 86 mila posti inaugurata lo scorso anno.

L'amministratore delegato della FA (Football Association) Mark Bullingham ha dichiarato: "Indosseremo la fascia al braccio OneLove fino alla fine della stagione come dimostrazione visibile di supporto per l'inclusione nel calcio - qualcosa in cui crediamo fermamente e abbiamo costantemente sostenuto".

Insieme agli altri membri del Gruppo di lavoro UEFA sui diritti umani, stiamo spingendo la FIFA per un aggiornamento sul concetto di Centro per i lavoratori migranti in Qatar, per fornire consulenza e aiuto ai lavoratori migranti. È chiaro che il Qatar ha introdotto negli ultimi anni una legislazione progressista per garantire i diritti dei lavoratori, quindi questo concetto aiuterà questa legislazione ad entrare in vigore.

"Continuiamo a spingere per il principio del risarcimento per le famiglie dei lavoratori migranti che hanno perso la vita o sono stati feriti in progetti di costruzione. La FA è stata chiara sul fatto che le aziende con cui collabora in Qatar devono soddisfare gli standard richiesti in materia di diritti dei lavoratori e fornire un sostegno forte e legittimo ai propri dipendenti. I nostri rappresentanti continuano a visitare regolarmente il paese per parlare direttamente con i fornitori di servizi, oltre a mantenere i contatti con la FIFA, che assegna molti dei servizi utilizzati dalle squadre in competizione come organizzatori del torneo.

La FA fa sapere che continua anche a chiedere rassicurazioni al Comitato Organizzatore Locale affinché tutti i fan, compresi quelli delle comunità LGBTQ+, saranno i benvenuti nella massima sicurezza.

I giocatori inglesi dovrebbero inoltre incontrare una delegazione di lavoratori migranti come primo atto simbolico al loro arrivo in Qatar.