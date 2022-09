Max Verstappen e la sua Red BUll è il più veloce anche a Monza, Leclerc chiude secondo e terzo Russel su Mercedes. La seconda Ferrari di Sainz chiude quarta dopo una notevole rimonta. La gara termina in regime di safety car per un incidente di Ricciardo, ma una gestione non perfetta della situazione priva il Gran Premio d'Italia di un gran finale ed è causa di fischi dalle tribune al momento del taglio del traguardo. La Formula 1 torna il 2 ottobre a Singapore.