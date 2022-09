Moto Gp: super Bagnaia in pole, 3 Ducati ancora davanti a tutti

Francesco Bagnaia batte un altro grande colpo e conquista la pole position del Gran Premio di Aragona, firmando il miglior tempo in 1'46''069, record di tutti i tempi per quanto riguarda il circuito spagnolo. Alle spalle dell'azzurro della Ducati il compagno di squadra Jack Miller, mentre completa la prima fila la Ducati del Team Gresini di Enea Bastianini. Ottimo quarto tempo per l'Aprilia di Aleix Espargaro, mentre il leader del mondiale Fabio Quartararo non va oltre il sesto crono con la Yamaha.

"Sapevo che dopo il primo time attack era fondamentale fare il tempo al primo giro, era un arma a doppio taglio avendo tante moto dietro di me. A curva 2 ho corso qualche rischio ma era l'ultimo ostacolo per fare un giro perfetti. Per fortuna la gomma dietro mi è venuta dietro. Sono felice". Così Pecco Bagnaia, pilota della Ducati, dopo la conquista della pole.

Jack Miller alla fine della sessione di qualifiche sembra contento del risultato: "E' stata un'altra giornata positiva, stiamo facendo un buon lavoro. Stiamo continuando a crescere. So quanto ho spinto, e pecco è andato davvero forte. Abbiamo un buon passo, credo di poter fare un bel lavoro domani".

"Sono contento per oggi, abbiamo fatto un bel lavoro anche in FP4. In qualifica sono stato primo per quasi tutto il turno, poi è arrivato Bagnaia. Ho commesso qualche errorino, ma sono migliorato tanto dopo la pausa. Spero di fare una bella gara domani", ha detto Enea Bastianini, pilota del Team Gresini, dopo il terzo posto in qualifica nel Gran Premio di Aragona di MotoGP.

Fa segnare il 13esimo tempo Marc Marquez al suo attesissimo rientro dopo tre mesi di stop, lo spagnolo si è reso protagonista anche di una caduta nelle prove libere che però non sembra aver avuto conseguenze.

Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Aragon: 1 Bagnaia, 2 Miller, 3 Bastianini, 4 A. Espargaro, 5 Zarco, 6 Quartararo, 7 Bezzecchi, 8 Martin, 9 Rins, 10 B. Binder, 11 Oliveira, 12 Nak, 13 M. Marquez, 14 Marini, 15 Di Giannantonio, 16 Vinales, 17 A. Marquez, 18 P. Espargaro, 19 Crutchlow, 20 Morbidelli, 21 Fernandez, 22 Gardner, 23 D. Binder.