MotoGP di San Marino: vince Francesco Bagnaia su Ducati, quinto Quartararo

Basterebbe l'ultimo giro per giustificare la visione del GP di San Marino sul circuito di Misano: Bastianini su Ducati privata lo inizia attaccato alla ruota di Bagnaia su Ducati ufficiale, pronto a sfruttare ogni errore del pilota che lo precede per infilarlo e vincere il GP, ma invece è lui che sbaglia arrivando lungo in curva 4. Non si arrende e riesce a recuperare ancora fino ad arrivare ad affiancare Pecco sull'ultimo rettilineo che li vede arrivare quasi appaiati sul traguardo. Tra le altre cose, i due lo scorso anno saranno compagni di squadra nel team ufficiale Ducati.

Francesco “Pecco” Bagnaia su Ducati ha quindi vinto il Gran Premio classe Moto Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Sul circuito di Misano il pilota torinese ha preceduto la Ducati del team Gresini di Enea Bastianini e l'Aprilia di Maverick Vinales. Quinta la Yamaha del leader del Mondiale Fabio Quartararo, preceduto anche dalla Ducati non ufficiale di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi. Sesta l'altra Aprilia di Aleix Espargaro.

Con la quarta vittoria consecutiva Pecco continua la sua rincorsa al titolo mondiale la cui classifica è ancora guidata da Fabio Quartararo con 200 punti e 44 di vantaggio sul pilota italiano.