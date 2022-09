Mozambico: attacco terroristico a una comunità di suore comboniane. Morta una missionaria italiana

Attacco terroristico, nella notte, a una comunità di suore comboniane in Mozambico. Suor Maria, missionaria originaria di Vittorio Veneto, è stata uccisa durante l'agguato.

A dare per prima la notizia dell’attentato è stata la segreteria generale delle suore missionarie comboniane, suor Enza Carini: "Mi dispiace dover informare che ieri sera, intorno alle ore 21, è stata attaccata la nostra Comunità di Chipene, in Mozambico", ha riferito in una nota, quando ancora non c’erano conferme della morte di una sorella. La nota delle comboniane diffusa dal Sir spiegava: “Durante la notte non è stato possibile raggiungere il luogo per avere informazioni più precise”.

Poi sulla pagina Facebook del Centro missionario Concordia-Pordenone è apparso il seguente messaggio:” Due sacerdoti friulani, don Lorenzo Vignandel e don Lorenzo Fabbro, sono sopravvissuti a un attentato in una missione nella città di Chipene, nel nord del Mozambico, in cui è stata uccisa una suora comboniana di Vittorio Veneto (Treviso). Don Lorenzo e don Loris sono vivi. Ringraziamo Dio - scrive il centro -. I ribelli hanno assaltato la missione, dando fuoco a tutte le opere parrocchiali. Suor Maria è stata uccisa durante l'agguato. Tutti i sopravvissuti sono adesso in fuga verso Nacala".