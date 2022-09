Muore in custodia della polizia religiosa la ragazza iraniana che non indossava bene il velo

E' morta la ragazza iraniana di 22 anni, Mahsa Amini, finita in coma dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa a Teheran. Le forze dell'ordine iraniane l'avevano fermata tre giorni fa perché non indossava correttamente il velo. Come riportano diversi media iraniani indipendenti, la ragazza è deceduta all'ospedale Kasra nella capitale, dove la gente ha iniziato subito a radunarsi in segno di soldiarietà e protesta dopo che la notizia del suo decesso è iniziata a circolare.

Video pubblicati sui social e rilanciati anche dai giornalisti della Bbc mostrano una forte presenza di agenti della sicurezza all'esterno della clinica: il nome della ragazza era diventato trend topic su Twitter in farsi in questi giorni, con diverse personalità iraniane di rilievo, come il regista premio Oscar Asghar Farhadi e l'attrice Golshifteh Farahani, che hanno denunciato l'accaduto sui social.

La 22enne era stata arrestata martedì pomeriggio mentre era in visita a Teheran con dei parenti, per non aver indossato correttamente il velo ed è stata portata in una stazione di polizia per assistere a "un'ora di rieducazione", ha denunciato la sua famiglia. Alcune ore dopo, è stata ricoverata all'ospedale Kasra in coma: la versione delle autorità è che ha avuto un infarto, ma la madre e il fratello hanno riferito che la ragazza godeva di ottima salute.

La polizia ha confermato l'arresto solo ieri e ha spiegato che Amini "improvvisamente ha avuto un problema cardiaco ed è stata immediatamente portata in ospedale". Il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ha ordinato al ministero dell'Interno di aprire un'inchiesta per chiarire la vicenda. Da parte sua, Amnesty International è tornata a denunciare come "degradante e discriminatoria" la legge sull'obbligo del velo per le donne in Iran.

La morte della ragazza arriva dopo ripetute e insistenti segnalazioni di atti repressivi contro le donne in Iran, comprese quelle ritenute non conformi al codice di abbigliamento islamico a cui è stato impedito di entrare negli uffici governativi e nelle banche.

Molti iraniani, inclusi individui filo-governativi, stanno esprimendo la loro indignazione sulle piattaforme dei social media per l'esistenza stessa della polizia morale, e stanno usando hashtag che si possono tradurre come “pattuglie di assassini”. Sui social media sono emersi video che mostrano agenti che trattengono le donne, le trascinano a terra e le portano via con forza.