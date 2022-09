Musica: morto a 59 anni il rapper americano Coolio. Scrisse "Gangsta's Paradise""

E' stato trovato senza vita nel bagno di casa sua da un amico nel pomeriggio di ieri, muore a 59 anni il rapper di "Gangsta's Paradise", Coolio. Il musicista americano, vincitore di un Grammy, il cui nome vero era Artis Leon Ivey Jr, aveva iniziato la sua carriera in California alla fine degli anni '80. Secondo quanto riporta il magazine americano Tmz, fonti delle forze dell'ordine hanno affermato che non sono stati trovati farmaci o droghe dove è stato ritrovato il rapper. Verrà fatta un'autopsia ed un test tossicologico, per determinare le cause del decesso.