Roger Federer si apre: "Camminavo su ghiaccio sottile, ora sogno ultimo doppio con Nadal"

“La riabilitazione è stata facile, anche se a volte frustrante. Ho potuto godermi il tempo a casa. Penso che ci sia stato un processo iniziato in estate ed è stato difficile per me raggiungere un livello più alto”. Così Re Roger in un incontro con i media a Londra, alla vigilia della manifestazione da lui creata, la Laver Cup, gara a squadre tra Europa e Resto del mondo. E' stata l'ultima conferenza stampa prima di una gara, durata 38 minuti. Si è aperto, ha confidato le sue emozioni e raccontato il periodo di riabilitazione.

Federer ha svelato di aver preso la decisione definitiva pochi giorni dopo Wimbledon, a luglio: “Il ginocchio non stava più progredendo. Mi sono chiesto: che senso ha? Camminavamo sul ghiaccio sottile da molto tempo. So che è la decisione giusta, l'unica buona decisione”.

Nel “suo” torneo, la Laver Cup, che comincia a Londra venerdì 23, non giocherà in singolare nonostante abbia dichiarato di avere buone performance negli allenamenti di questi ultimi giorni. L'ultimo singolare è quello che ha giocato un anno fa, nei quarti di finale di Wimbledon, contro Hubert Hurkacz. A Londra il grande evento sarà probabilmente un doppio col suo grande rivale: Rafa Nadal.