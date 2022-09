Un uomo è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco a Napoli. I carabinieri del nucleo investigativo di Bagnoli sono intervenuti, nella notte, in via Marco Aurelio, nel quartiere Soccavo, e hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.