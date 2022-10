Narcoterrorismo e traffico di droga in America Latina. Intervista a Vincenzo Musacchio

La rinascita e lo svilupparsi di organizzazioni criminali moderne, i recenti attentati dei narcos che insanguinano l’area mettendo in pericolo l’ordine pubblico, la corruzione endemica, rendono l’America latina un’area fortemente destabilizzata. Ne parliamo con il criminologo Vincenzo Musacchio.



Professore cosa sta accadendo in America Latina tra i cartelli del narcotraffico e gli Stati dove questi operano?

Quarant'anni fa il presidente Richard Nixon dichiarò ufficialmente la “guerra alla droga” contro i paesi dell'America latina centrale e meridionale. Da allora a oggi, purtroppo, quei territori sono rimasti campi di battaglia tra Stato e narcotrafficanti. Gli stupefacenti rappresentano il principale affare delle mafie dell'America Latina che si è rafforzato in maniera notevole con la globalizzazione. Le organizzazioni criminali dedite al narcotraffico si sono prontamente adattate ai cambiamenti del mercato globale, sia nella domanda, sia nella politica locale e globale. Oggi i cartelli dominano quei territori, in termini di consenso popolare, militarmente e politicamente. Sono in grado di mettere in pericolo la democrazia e di creare veri e propri narco-Stati. In America latina in questo momento storico è a rischio il concetto primordiale dello Stato di diritto.



Perché dopo tutti questi anni, di fatto, siamo di fronte ad una situazione così drammatica?

Il perché non è difficile da individuare: siamo di fronte al fallimento delle politiche globali e nazionali sulle droghe e non siamo stati in grado di prevenire e reprimere quel cambiamento fondamentale nell'approccio al commercio globale di droga che da nazionale diveniva transnazionale. Abbiamo combattuto questa battaglia con armi spuntate e senza alcuna strategia di prevenzione realmente efficace.



Secondo lei siamo ancora in tempo per porre rimedio a una situazione simile che mette in crisi la gran parte dei Paesi del mondo?

Secondo me siamo ancora in tempo soltanto se si adotteranno anche a livello sovranazionale politiche criminali adeguate alle nuove evoluzioni del narcotraffico internazionale. Esiste una varietà di misure politiche che i singoli Stati possono prendere in considerazione. Partendo dalla legalizzazione mirata in alcuni servizi sanitari per le persone affette da dipendenze, fino ai programmi di prevenzione progettati per limitare il numero di nuovi assuntori. Occorre incidere effettivamente sulla distruzione delle piantagioni. Attuare politiche sociali e del lavoro che creino un’alternativa alle attività che ruotano intorno alle piantagioni di coca. Ciò che rende realmente difficile questo tipo di lotta purtroppo è la domanda perennemente forte di stupefacenti nel mondo. Per questo motivo spesso siamo di fronte a così poche battaglie vinte e a un costo così grande sia in denaro, sia in vite umane sacrificate.



Quando parla di nuova evoluzione del narcotraffico internazionale cosa intende?

Il traffico e la distribuzione di sostanze stupefacenti sono da sempre un “servizio” offerto dall'America Latina al nostro mondo globalizzato. Colombia, Messico, Perù, Bolivia, Equador e recentemente anche altre nazioni dell’area, svolgono un ruolo fondamentale in termini di produzione e distribuzione mondiale. Mentre la cocaina, l'eroina e la marijuana sono state a lungo considerate i principali prodotti del traffico, le organizzazioni per il traffico di droga hanno aumentato negli ultimi anni le spedizioni di metanfetamine e di altre droghe non naturali. La produzione, il traffico e la distribuzione di droghe ai consumatori hanno portato le organizzazioni criminali a rispondere rapidamente e diffusamente alle nuove esigenze e alle forti richieste del mercato nei paesi consumatori, in particolare, in Europa e negli Stati Uniti.



Sullo sviluppo continuo di questi mercati di morte quanto incidono gli ingenti guadagni da parte delle organizzazioni criminali?

Io credo che i guadagni legati al traffico di stupefacenti, in particolare la cocaina, non siano stimabili talmente sono smisurati. L’economia prodotta dalla criminalità organizzata globale è pari al due per cento del Pil mondiale. Possiamo ben capire come il traffico di sostanze stupefacenti sia oggi la principale fonte di guadagno delle nuove mafie. L’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze stima che in Italia il costo di un grammo di cocaina di medio-alta qualità si aggiri intorno agli ottanta euro. Le nuove generazioni di narcotrafficanti hanno compreso che occorreva portare la cocaina a non essere più la “droga dei ricchi” ma alla portata di tutti, purtroppo, anche delle persone più giovani. Questo ha determinato il fortissimo aumento del narcotraffico su larga scala mondiale con la produzione di coca e prodotti a base di coca provenienti dall’America latina. Tutto ciò ha determinato guadagni difficilmente stimabili, contribuendo alla nascita di nuove mafie molto più letali delle precedenti.



Secondo lei come mai le politiche di eradicazione delle piantagioni non hanno funzionato finora?

Uno dei motivi credo sia quello di non aver dato valide alternative di lavoro ai contadini indigeni costretti a lavorare all'infinito per produrre e raffinare le piantine di coca e/o di altra droga e quindi poter sopravvivere a una vita fatta di stenti e spesso anche di morte. Manca poi un’idonea cooperazione internazionale per cui sovente i singoli Stati dell’America latina sono lasciati soli al loro inesorabile destino. Il sistema del traffico di sostanze stupefacenti si è rivelato di fondamentale importanza per l'economia locale di quei territori. La quasi totalità dei piccoli agricoltori in quei territori fa affidamento per vivere solo sulla coltivazione delle varie colture per creare droghe. È su nuove alternative che occorrerà incidere per provare a rendere la distruzione delle piantagioni realmente efficace.



Com’è possibile che questi cartelli siano così potenti da mettere in crisi gli Stati e in alcuni casi le loro democrazie?

Le terze generazioni di narcotrafficanti molto più ricche rispetto alle precedenti, si sono legate con importanti famiglie locali, hanno corrotto politici e funzionari a tutti i livelli e hanno acquistato attività legali per riciclare denaro sporco. Con l'aumento della produzione e dei profitti, tuttavia, non è diminuita la violenza mentre le istituzioni giudiziarie e di polizia sono insufficienti e impreparate a lottare questo nuovo tipo di criminalità organizzata. I trafficanti moderni approfittando della debolezza dello Stato hanno esteso notevolmente la loro influenza sociale e politica normalizzando nella società civile i loro loschi affari. Hanno contribuito a campagne elettorali eleggendo i loro referenti politici. Hanno acquistato reti televisive, stazioni radio e giornali. Pablo Escobar nel suo periodo di egemonia assoluta creò un programma di assistenza sociale, diede contributi economici ai poveri, costruì alloggi popolari nei bassifondi e vinse le elezioni come membro del Congresso supplente su una votazione del Partito Liberale. Questo è sufficiente per comprendere il perché questi cartelli criminali siano così potenti.



Continua la mattanza dei magistrati sudamericani. Dopo l’omicidio di Marcelo Pecci, è stata assassinata Luz Marina Delgado, pubblico ministero in Ecuador. Come si spiega questo attacco frontale alla magistratura?

Accade ciò che avvenne in Italia negli anni ottanta e novanta. Si uccidono quei magistrati impegnati seriamente nel contrasto della criminalità organizzata. Siamo di fronte ad un segnale di debolezza delle mafie. Significa che i magistrati uccisi erano in grado di colpire nel punti nevralgici le organizzazioni criminali a livello transnazionale. Un fatto che deve preoccupare e non poco la Comunità Internazionale e spingerla ad impegnarsi maggiormente in questo tipo di lotta alle mafie. Neanche noi italiani possiamo ritenere che questo episodio non ci appartenga. Sono note le commistioni tra mafie italiane e latino americane.



Quanto è stato importante il trattato di estradizione tra Colombia e Stati Uniti, firmato nel 1979 e promulgato nel 1982 nella lotta al narcotraffico internazionale?

Dal punto di vista della politica criminale è stato uno strumento di lotta necessario. Ha, di fatto, contribuito a provocare un'ampia ondata di violenza da parte dei vari cartelli dei narcos, in primis, dei colombiani. Ricordo quando un’operazione della polizia colombiana e della DEA americana, nei fortini del fiume Yarí nel marzo 1984, portò al sequestro di quattordici tonnellate di cocaina, sette aeroplani e alcune armi e munizioni da guerra. Il cartello dei colombiani rispose a quell’operazione assassinando il Ministro della giustizia. Gli sforzi riguardanti la cooperazione internazionale - spesso non coordinati - per sradicare le piantagioni di coca, soprattutto da quando è iniziata la cd. “guerra alla droga”, hanno fatto ben poco per porre fine al narcotraffico. Al contrario, hanno avuto la tendenza di influenzare lo spostamento territoriale della produzione e le modalità di distribuzione della droga. I narcotrafficanti si adattano costantemente alle richieste dei mercati internazionali. Delle cinque principali droghe illegali trafficate nel mondo, le richieste di cocaina, eroina, metanfetamine, marijuana ed ecstasy sono tutte in aumento esponenziale. È questo uno dei problemi più seri su cui riflettere.



Quanto dobbiamo temere noi europei tutte queste evoluzioni criminali che provengono dall’America latina?

L'Europa è da sempre una destinazione interessante per i cartelli latinoamericani poiché la redditività dei traffici è simile a quella del mercato statunitense. In Europa però c’è una variante che favorisce i narcotrafficanti: le sanzioni per il traffico a livello di vendita all'ingrosso e al dettaglio sono notevolmente meno pesanti rispetto al sistema penale statunitense. Nell’ultimo biennio, inoltre, c’è stato un rilevante aumento del traffico di cocaina in Spagna e nel Regno Unito poiché i colombiani utilizzano Stati instabili dell'Africa occidentale come nodi di transito. In pochi sanno che i nuovi cartelli stanno penetrando con maggiore intensità persino nei mercati asiatici, utilizzando Hong Kong come ponte per la Cina e la Tailandia. Con i talebani attualmente in Afghanistan a gestire il mercato della droga l’Europa non può più restare immobile.



Esiste una strategia che possa risultare efficace perlomeno nel porre freno a questo fenomeno criminale così pericoloso per la comunità internazionale?

Se partiamo dal presupposto che il numero di consumatori globali di oppiacei, cocaina e marijuana è aumentato notevolmente negli ultimi dieci anni - e questo nonostante i miliardi di dollari spesi, le decine di migliaia di vite perse e le centinaia di migliaia di persone incarcerate per la produzione, la distribuzione e il consumo - comprendiamo quanto sia necessario ripensare a come trattare i vari soggetti coinvolti nella filiera della droga, ad esempio, creando programmi sociali e di lavoro per gli agricoltori allo scopo di offrire loro la possibilità di coltivare prodotti agricoli alternativi e ugualmente remunerativi e garantire il loro accesso nei mercati europei e nordamericani.



Professore, avremo in futuro un’America Latina diversa?

Credo che un’America Latina diversa esista già. C’è una parte della società civile che comincia a reagire. Una magistratura che affronta con coraggio e determinazione i narcos (valga per tutti l’esempio di Marcelo Pecci). C’è una richiesta di democrazia, di pace e di diritti fondamentali. Molte delle zone più violente di quell’area sono state riconvertite in spazi di attrazione turistica e culturale, attraverso l’arte urbana e le memorie storiche. Sono questi, a mio avviso, gli esempi vincenti di rinascita, che possono ispirare tutta l’area latinoamericana. Ci sono esempi da imitare come quello delle comunità contadine del Meta (Colombia) che hanno trasformato le coltivazioni di coca in piantagioni di caffè, hanno scelto il cammino della legalità sostituendolo a quello del crimine. Sono processi locali, purtroppo, non supportati né dalle istituzioni locali, tantomeno da quelle internazionali. Affinché sia data una possibilità di riscatto all’America latina, ritengo che occorra ripartire proprio da questo tipo di riforme nazionali, condivise e soprattutto supportate a livello internazionale.



Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni ’80. È oggi uno dei più accreditati studiosi delle nuove mafie transnazionali, un autorevole studioso a livello internazionale di strategie di lotta al crimine organizzato. Autore di numerosi saggi e di una monografia pubblicata in cinquantaquattro Stati scritta con Franco Roberti dal titolo “La lotta alle nuove mafie combattuta a livello transnazionale”. È considerato il maggior esperto di mafia albanese e i suoi lavori di approfondimento in materia sono stati utilizzati anche da commissioni legislative a livello europeo.