Nasa e SpaceX tenteranno di allungare la vita al telescopio orbitante Hubble

La NASA e SpaceX studieranno la fattibilità di una missione per inviare il telescopio Hubble su un'orbita più alta per prolungarne la vita. Lo ha annunciato giovedì l'agenzia spaziale statunitense. Il telescopio, che opera dal 1990 a circa 540 chilometri dalla Terra, sta vedendo la sua orbita deteriorarsi lentamente a causa dell'attrito atmosferico. Hubble non ha mezzi di propulsione a bordo e la sua altitudine era già stata corretta in passato durante le missioni dello Space Shuttle americano. La nuova missione proposta vedrebbe l'uso del razzo Dragon di SpaceX.

L'ultima missione di manutenzione per Hubble ha avuto luogo nel 2009 e il telescopio spaziale sta ancora andando molto bene. La fine della sua operatività era programmata entro il 2030, ma adesso si pensa possa funzionare anche molto di più quindi non esiste una data fissa per il ritiro di Hubble. Il telescopio continuerà a funzionare finché i suoi componenti funzioneranno e fornirà un buon servizio alla comunità scientifica. Per far questo deve essere mantenuto in orbita e rialzato periodicamente.

I piani originari della NASA per deorbitare in sicurezza l'Hubble consistevano nel riportarlo a terra usando uno Space Shuttle, per poi essere esposto alla Smithsonian Institution. Ciò non è più possibile a causa del ritiro della flotta, ma sarebbe stato comunque improbabile visti il costo della missione e i rischi per l’equipaggio, preferendo l’ipotesi di aggiunta di un modulo di propulsione addizionale per permettere un rientro controllato.

Nel 2017, l’Amministrazione Trump considerò una proposta di Sierra Nevada Corporation di usare una versione con equipaggio del Dream Chaser per offrire manutenzione all’Hubble in alcune occasioni durante gli anni 2020. Adesso è la SpaceX di Elon Musk ad offrire una possibilità al glorioso telescopio che, se la collaborazione avrà successo, potrà continuare a scrutare le profondità dello spazio per molto tempo ancora.