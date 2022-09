Nations League, Italia contro Inghilterra oggi a San Siro

Tante e pesanti le assenze, nelle ultime ore si è ritirato anche Immobile per un fastidio muscolare. Così alle 20.45 al Meazza la Nazionale di Mancini scenderà in campo con una formazione decimata. La partita sarà in onda su Rai1 e in streaming qui su rainews.it e su RaiPlay.

Per arrivare alle finals four l'Italia deve battere l'Inghilterra, o almeno non deve perdere.

L'assenza del centravanti di punta potrebbe portare Mancini a schierare un 3-5-2, con Scamacca e Raspadori in attacco. Sarebbe una novità perché il Mancio ha sempre proposto una difesa a quattro e un attacco con centravanti e due esterni a supporto. Staremo a vedere.

Lo stadio sarà caldo, i biglietti venduti a 24 ore dalla partita erano 45mila.

Mancini in conferenza stampa si è mostrato non preoccupato, ma ha ammesso le difficoltà dell'Italia in questo periodo, lasciando trapelare anche un po' di delusione per le molte assenze