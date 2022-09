Nations League, ecco i convocati dell'Italia per Inghilterra e Ungheria

Ultimi ritocchi alla condizione fisica in vista del penultimo impegno degli Azzurri nella UEFA Nations League. A Milano il 23 settembre l’Italia affronterà l’Inghilterra e poi l’Ungheria, in trasferta il 26 settembre.

La lista dei convocati dal ct Roberto Mancini per il doppio appuntamento.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Luiz Felipe (Betis Siviglia), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Milan), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Lazio), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Alessio Zerbin (Napoli).

I precedenti

Tra Italia e Inghilterra sono 29 i precedenti con un bilancio favorevole agli Azzurri: 10 vittorie italiane, 8 successi inglesi e 11 pareggi, l’ultimo dei quali lo 0-0 nella gara di andata. Solo una volta le due nazionali hanno giocato nel capoluogo lombardo, 83 anni fa: era il 13 maggio 1939, finì 2-2. Per l’Italia il digiuno da vittorie al Meazza dura da 10 anni: l’ultima il 16 ottobre 2012, 3-1 alla Danimarca, poi ben 5 pareggi (con Germania 2 volte, Croazia, Svezia, Portogallo) e una sconfitta.

Quello con l’Ungheria sarà il 36° confronto con i magiari: il bilancio è di 17 vittorie italiane (l’ultima a Cesena nella gara di andata), 9 pareggi e 9 successi ungheresi, mentre considerando solo le gare a Budapest c’è perfetta parità: 5 successi per parte e 5 pareggi. Nel 1924, proprio nella capitale ungherese, l’Italia ha incassato la peggior sconfitta della sua storia: 7-1.

Gli Azzurri, attualmente terzi nel girone con 5 punti, dietro a Ungheria (7) e Germania (6), sono ancora in corsa per il primato che regala la qualificazione alla Final Four in programma nell'estate 2023. Decisive le prossime due sfide