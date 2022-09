Niente semifinale per Berrettini: Ruud prevale in tre set

Si ferma ai quarti l'avventura di Matteo Berrettini a New York. In semifinale va il numero 7 del mondo Casper Ruud che supera il tennista romano con il punteggio di 6-1, 6-4, 7-6(4) in due ore e 37 minuti di gioco.



L'azzurro è apparso stanco dopo la maratona degli ottavi contro lo spagnolo Davidovich-Fokina. Partito malissimo, Berrettini ha provato a rientrare in partita dalla fine del secondo set e nel terzo ha anche due occasioni per aggiudicarsi il parziale ma alla fine è in norvegese ad avere la meglio al tiebreak.

Ora riflettori puntati sull'altro azzurro arrivato ai quarti: domani Jannik Sinner affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 4 del mondo e in corsa (come peraltro Ruud) per diventare numero uno, dopo l'eliminazione dal torneo di Medvedev e Nadal. Sinner ha vinto due dei tre precedenti con il giovane iberico.