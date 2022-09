Non è influenza e non è covid: 3 morti e 9 casi in Argentina per polmoniti di origine sconosciuta

Tre persone affette da una polmonite bilaterale di origine sconosciuta sono morte in Argentina, in una clinica privata situata nella provincia di Tucumán. Altri sei casi sono stati identificati dalle autorità sanitarie, tutti riconducibili allo stesso focolaio. Tre delle persone colpite fanno parte del personale della clinica. I test per Covid, Legionella e diversi virus influenzali hanno tutti dato esito negativo. Sono in corso analisi più approfondite: "È molto probabile che prima del fine settimana avremo una risposta", ha detto l'assessore provinciale alla salute Luis Medina Ruiz.

"La maggior parte dei casi - spiega inoltre Ruiz - è iniziata con diarrea e dolori muscolari: è come se fosse un'infezione intestinale che si evolve in sintomi respiratori. I pazienti che ora sono ricoverati in ospedale sono sottoposti a ventilazione meccanica e purtroppo in gravi condizioni".

Ruiz ha comunque invitato la popolazione a non allarmarsi e ha sottolineato che "la situazione è sotto controllo, i pazienti sono ricoverati in ospedale e isolati".