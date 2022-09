Nord Stream, servizi russi: abbiamo prove che è stato l'Occidente

"Abbiamo già alcuni materiali che indicano la pista occidentale nell'organizzazione e nell'attuazione dell'attacco terroristico" ai gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2, ha dichiarato il capo dell'Svr, Sergey Naryshkin. "A mio parere, l'Occidente sta facendo di tutto per nascondere i veri responsabili e organizzatori di questo attacco terroristico", ha aggiunto.

Stati Uniti su Nord Stream: "Prima bisogna completare le indagini”

"Solo una volta che sarà "completata" l'indagine sulla natura delle esplosioni che hanno provocato quattro fuoriuscite di gas dai Nord Stream 1 e 2 sarà possibile "determinare con certezza cosa sia successo". Ha dichiarato oggi il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, dopo un bilaterale alle Hawaii con il suo omologo filippino, Jose Faustino Jr.

Secondo quanto riferito dalla Cnn, Austin - che nelle scorse ore ha parlato con il ministro della Difesa danese Morten Bodskov - ha dichiarato di aver offerto al governo di Copenaghen "tutta l'assistenza che gli Stati Uniti possono fornire". "Fino a quando non avremo ulteriori informazioni o saremo in grado di fare ulteriori analisi, non speculeremo su chi potrebbe essere stato il responsabile", ha aggiunto il segretario alla Difesa.