Oslo: droni avvistati presso impianti elettrici

L'ente norvegese per l'energia ha avvistato droni in prossimità di punti strategici della sua rete. Lo ha affermato Eldri Holo, responsabile per la sicurezza dell'ente alla rivista norvegese Europower, aggiungendo che "sono state notate automobili e persone con telecamere. Si tratta di persone che si comportavano in modo strano".

La dichiarazione segue quanto detto dal primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, che ha sostenuto come la Norvegia abbia visto "un considerevole aumento di droni" sul suo territorio, in particolare nelle prossimità delle piattaforme petrolifere. "Non puntiamo i nostri sospetti verso un paese specifico, poi ognuno è libero di farsi una propria idea" ha detto in una conferenza stampa a Oslo, citato dall'agenzia TT.

In Svezia, a gennaio di quest'anno, sarebbero stati avvistati droni di grandi dimensioni in prossimità di una centrale nucleare a nord di Stoccolma.