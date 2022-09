Nuova livrea per la Ferrari a Monza, una spruzzata di giallo per celebrare le origini

Sul sito della scuderia di Maranello si leggono le motivazioni di questa scelta:

La Scuderia Ferrari si prepara a scendere in pista con un look speciale per il Gran Premio d'Italia che si corre questo fine settimana all'Autodromo Nazionale di Monza. La livrea dell'auto, le tute da gara e i caschi dei piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz avranno tutti dei tocchi gialli per celebrare le origini del marchio con un colore che fa parte della storia della Ferrari. Fin dagli esordi della Scuderia nel 1929 e successivamente quando l'azienda automobilistica fu fondata 75 anni fa, Enzo Ferrari scelse il giallo, che insieme al blu è uno dei colori dello stemma modenese, per caratterizzare lo stemma dell'azienda, il Cavallino Rampante con la fascia tricolore in alto. Un look davvero speciale per celebrare un'occasione davvero speciale, il 100° anniversario del circuito di Monza.

Chissà se i tifosi apprezzeranno questa spruzzata di giallo sulle rosse di Maranello?