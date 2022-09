Nuova Zelanda, barca si scontra contro una balena, due morti e 3 dispersi

A bordo - secondo quanto riferito dal sindaco di Kaikoura - c'era un gruppo di donne di età superiore ai 50 anni.

Il veloce intervento in mare della polizia ha evitato che il bilancio fosse ancora più drammatico: sei persone sono state soccorse e tratte in salvo.

Kaikoura è un luogo popolare per l'osservazione delle balene. Il fondale marino si inabissa in profondità velocemente lasciando la costa, creando acque profonde vicino alla riva. Diverse aziende offrono gite in barca o gite in elicottero.