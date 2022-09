Oggi il lancio del razzo Soyuz verso l'Iss. A bordo un americano e due russi

Il razzo Soyuz è nella piattaforma di lancio per i preparativi finali, al cosmodromo russo di Baikonur in Kazakistan. Direzione: la Stazione spaziale internazionale. Il decollo è previsto per le 15:54. Lo comunica la Nasa che annuncia anche l'equipaggio. A bordo un astronauta americano e due cosmonauti russi in un viaggio che segna una rara collaborazione tra la Russia e gli Stati Uniti mentre in Ucraina la guerra continua.