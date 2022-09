Padova, la fidanzata confessa: ha ucciso Mattia Caruso con una coltellata al cuore domenica notte

Al termine dell'interrogatorio Valentina Boscaro ha confessato: è stata lei a uccidere Mattia Caruso, 30 anni, accoltellandolo nella notte tra domenica e lunedì. La ragazza, sentita dal pm della procura di Padova in una caserma dei carabinieri alla presenza di un avvocato, ha ammesso di avere ucciso il fidanzato al termine di una lite in auto. valentina Boscaro ha raccontato di avere ucciso il suo fidanzato al termine di una lite in auto, utilizzando il coltello a serramanico del giovane. "Lui era strafatto e l'ho colpito al cuore", avrebbe detto agli inquirenti.

La storia raccontata dalla ragazza inizialmente non aveva convinto Procura e Carabinieri. La coppia domenica sera si trovava ai laghi di Sant'Antonio. La ragazza aveva raccontato che Mattia Caruso si sarebbe allontanato con un estraneo mentre lei era in auto. Sarebbe stato accoltellato e quindi, risalito in auto, avrebbe percorso qualche chilometro prima di morire, fermandosi in via dei Colli. Lei non si sarebbe accorta che il fidanzato sanguinava.

L'arma del delitto era il coltello a serramanico che possedeva il giovane. La giovane è stata sottoposta a fermo per l'omicidio.