Il Papa ad Assisi: un Patto con i giovani per cambiare l'economia mondiale

Papa Francesco arrivato ad Assisi ha salutato, in piedi, appoggiato ad un bastone, i bambini e i ragazzi, che hanno lavorato all'evento 'Economy of Francesco'. Un'iniziativa voluta dal Pontefice che ha messo in moto un processo di dialogo inclusivo e di cambiamento globale verso una nuova economia. Quella di quest'anno è la prima edizione in presenza dopo le altre due segnate dalla pandemia.

Il Papa è stato accolto da tre ragazzi, in rappresentanza dei mille provenienti da 120 Paesi, che partecipano all'evento. Poi ha raggiunto il palco del Teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli per seguire un momento artistico-teatrale e la testimonianza di otto giovani, prima del suo discorso. A seguire la lettura e la firma del 'Patto' con i giovani, un impegno a cambiare l'economia mondiale. Al termine dell'incontro nella città umbra, organizzato dalla diocesi di Assisi, Istituto Serafico ed Economia di comunione, il rientro in Vaticano.