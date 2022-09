Giornata Mondiale dell'Alzheimer, domani La Partita del Cuore

Nel mese in cui si celebra la Giornata mondiale dell'Alzheimer - che ricorre il 21 settembre - sono numerose le iniziative messe in campo dal Servizio Pubblico, con il supporto della Direzione Rai per la Sostenibilità in sinergia con altre strutture aziendali e con attori esterni.

Si comincia con La Partita del Cuore, che torna in Rai dopo una breve assenza e che verrà trasmessa domani (mercoledì 7 settembre) dall'U-Power Stadium di Monza in prima serata su Rai 2, a cura di Rai Sport, con la conduzione di Simona Ventura.

Al tradizionale match, che vedrà stavolta affrontarsi la Nazionale Cantanti e il Charity Team, è abbinata una raccolta fondi a favore della Cooperativa La Meridiana - che si occupa appunto di malati di Alzheimer - e del Comitato Maria Letizia Verga, impegnato invece a sostegno dei bambini colpiti dalla leucemia.

Nei giorni 20 e 21 settembre verrà realizzata la campagna di sensibilizzazione in favore della Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Airalzh Onlus.

Sempre il 21 settembre, in collaborazione con Rai Cinema, il circuito UNICI ha messo a disposizione le proprie sale (71 sale per un totale di 390 schermi) per trasmettere in esclusiva il corto “Rosa”€, prodotto dalla società Libero Produzioni. Il lavoro, la cui protagonista è una anziana malata di Alzheimer, presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia.

Infine, Rai per la Sostenibilità ha sostenuto il progetto intitolato “Il Paese ritrovato”€, anch'esso proposto da Libero produzioni.

Si tratta di un docu-reality ambientato in una struttura realizzata e gestita dalla Cooperativa sociale La Meridiana di Monza: è concepita come un piccolo Paese, dove i residenti malati di Alzheimer conducono una vita adeguata alle loro capacità, ricevono le visite dei loro familiari e le cure degli operatori e dei volontari che qui lavorano. Le due puntate andranno in onda nei giorni del 21 e 28 settembre su Rai Premium in seconda serata e in streaming su RaiPlay, con replica sabato 24 settembre e sabato 1 ottobre intorno alle ore 15.