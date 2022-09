Processo a Patrick Zaki. Udienza rinviata al 29 novembre

Udienza rinviata al 29 novembre, la settima del processo a carico di Patrick Zaki. Ancora uno stop giudiziario per lo studente egiziano dell'Università di Bologna dopo 22 mesi passati in custodia cautelare, accusato di " diffusione di notizie false ". Lo comunica lui stesso all'Ansa italiana e lo scrive su Twitter.

La sua avvocata principale, Hoda Nasrallah, non ha voluto rilasciare dichiarazioni e lo stesso Patrick di recente ha detto di non aspettarsi "nulla" dall'udienza odierna. Anche se in teoria il giudice monocratico di Mansura potrebbe assolverlo, annullare la scarcerazione oppure rinviare a "chissà quando".

"Ennesimo rinvio per Patrick Zaki. Come se stesse già scontando una condanna senza mai essere stato condannato", scrive Riccardo Nouri, portavoce di Amnesty International - Italia, su Twitter, commentando il rinvio del processo.