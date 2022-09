Paura al Globe Theatre: crolla una scala dopo uno spettacolo per le scuole, 10 feriti

Momenti di paura a Villa Borghese, nel centro di Roma, per un crollo che si è verificato nel Globe Theatre. Dodici persone, tra studenti e professori sono rimasti feriti dopo il crollo di una scala avvenuto al termine di uno spettacolo per le scolaresche. Gli studenti hanno tutti tra i 16 e i 17 anni, sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e aiutati a uscire dal teatro. Alcuni sono stati trasportati in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni. Dei 10 feriti 2 si trovano al Gemelli, 2 al San Camillo, 2 all'Umberto I, 2 al Santo Spirito,1 al Bambin Gesù e 1 al San Giovanni. Hanno tutti riportato patologie traumatiche ma nessuno è in gravi condizioni. "Le persone ricoverate in questo momento sono 12, sette ragazzi e cinque accompagnatori. Non ci sono feriti gravi", ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante il sopralluogo al Globe Theatre.

Ad assistere allo spettacolo del Macbeth al Globe Theatre anche alcuni studenti di Roseto degli Abruzzi rimasti coinvolti nel crollo della scala. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha chiamato il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, per informarlo sulle condizioni dei ragazzi del comune abruzzese.

"Bisogna capire cosa è successo perché il commissario, che ha la proprietà della struttura anche se poi è affidata alla società Politeama, mi ha detto che quest'estate la scala era stata oggetto di un intervento di manutenzione. Insieme ai Vigili del Fuoco e alla Protezione civile accerteremo le ragioni del crollo, ma dalle ultime notizie non risultano feriti gravi", ha detto il sindaco di Roma Gualtieri alla fine di una conferenza in Campidoglio. "Ora il Globe verrà dichiarato inagibile e non sappiamo quanto rimarrà chiuso", ha aggiunto il sindaco.

Sul luogo anche l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato per verificare la situazione.