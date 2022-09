Paura della recessione, borse ancora giù

I futures sulle aperture di New York sono negativi. Gli investitori si aspettano un calo delle quotazioni azionarie per l’arrivo di una recessione economica che spingerà le banche centrali a prendere misure ancora più efficaci. In questo clima Milano cede l’1 e 27%. Tutte le altre piazze europee cedono intorno al punto e mezzo percentuale. In calo i prezzi del gas, che scende a 233 euro al megawattora, e del petrolio, con il Brent a 93 dollari il barile. Tensione anche sui titoli di stato, con il rendimento del nostro btp decennale al 3,96%. Euro stabile contro dollaro su rapporto di parità