Pennelli e vernice contro l'inquinamento nella giornata Zero Emissioni

Nell’ambito di questa giornata e all'interno della settimana dedicata al clima, a New York, tra ieri e oggi (20 e 21 settembre) si sta svolgendo “Youth4Climate”, la giornata organizzata dal Ministero della Transizione ecologica con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), con l'obiettivo di raccoglie le idee e le proposte dei giovani sulla lotta alla crisi climatica. La conferenza dei giovani sul clima iniziata ieri, 20 settembre, nella città di New York, al margine dell’ Assemblea generale dell’Onu ha visto la partecipazione di giovani delegati da tutto il mondo. Presenti all’evento il premier Merio Draghi e il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.

La Giornata Zero Emissioni, nota anche come ZeDay, è stata pensata per dare al mondo una pausa dai combustibili fossili e per sensibilizzare sui danni causati dalle emissioni di carbonio. L’obiettivo è quello di coinvolgere le persone verso scelte più rispettose del clima nella loro vita personale.

E sempre oggi, 21 settembre 2022, per il Zero Emissioni Day, la no-profit italiana Yourban2030 ha organizzato un incontro tra Stati Uniti e Italia attraverso alcuni eventi, nel segno dell'Agenda2030, e con il coinvolgimento di oltre 2000 giovani.

A New York, in collaborazione con il Dipartimento dell'istruzione di New York City e all'interno della prestigiosa High School of Art and Design di Manhattan, Yourban2030 ospiterà una alle soluzioni creative per la qualità dell'aria in cui gli studenti presenteranno 185 metri quadrati di eco-murale insieme ad eventi collaterali - rigorosamente a impatto zero - e all'innesto sul tetto di un giardino e di una nuova area verde aperta alla città, nel suo cuore pulsante.

Gli eco-murales - opere di street art in grado di eliminare l'inquinamento atmosferico, contribuendo al miglioramento della qualità dell'aria - arrivano così nel cuore di New York, con un progetto nato con gli studenti su tre temi fondamentali: sostenibilità, identità e inclusione. Un intervento artistico di pattern e colori che ha visto coinvolti centinaia di ragazzi e che renderà più pulita l'aria di Manhattan, eliminando ogni giorno i gas tossici prodotti da 39,6 auto a benzina e 105, 5 kg di CO2 nell'aria.