Phil Collins vende i diritti delle canzoni da solista e con i Genesis

Dopo Bob Dylan, Bruce Springsteen, Paul Simon e Neil Young anche Phil Collins vende i diritti delle sue canzoni.

Secondo il Wall Street Journal l'accordo stipulato con la società americana Concord Music Group vale oltre 300 milioni di dollari e include i diritti sugli album da solisti di Collins, Mike Rutherford e Tony Banks e sui loro lavori come Genesis.

Non sono inclusi gli album dei Genesis fatti con Peter Gabriel.

La Concord diventerà proprietaria di hit di Phil Collins da solista come “In the Air Tonight”, “Another Day In Paradise”, “You'll Be in My Heart”, “Sussudio” e “Against All Odds (Take a Look at Me Now)”, scritta come tema principale per la colonna sonora di “Due vite in gioco” (1984), film diretto da Taylor Hackford e remake del film del 1947 “Le catene della colpa” diretto da Jacques Tourneur e considerato uno dei migliori esempi di film noir quanto a trama e il chiaroscuro delle immagini.

Con “Against All Odds (Take a Look at Me Now)”, nel 1985, il cantautore e polistrumentista inglese ottenne una nomination agli Academy Award come migliore canzone e vinse il Grammy Award per la migliore interpretazione pop vocale maschile.

Tra le hit dei Genesis, la vendita del catalogo comprende "Invisible Touch", "Land of Confusion", "I Can't Dance", "FollowYou, Follow Me" e "That's All".

Come solista Phil Collins ha venduto circa 150 milioni di copie nel mondo e l'artista la scorsa primavera aveva già annunciato il ritiro dalle scene per motivi di salute, durante un concerto a Londra, dove si era presentato camminando con l'aiuto di un bastone.

La stella sulla Walk of Fame l’ha meritata perché il fascino della sua musica ha ipnotizzato intere generazioni e questa vendita dei diritti è l’epilogo di un mito che esce di scena ma non dai cuori di molti suoi fan che lo conobbero ai tempi delle musicassette e lo hanno continuato a seguire attraverso Lp, Greatest hits e Cd.

L'artista, in passato, ebbe problemi di alcolismo e poi seri problemi di salute. Secondo la Concord l'acquisto della musica di Collins e dei Genesis potrebbe servire ad introdurre gli artisti anche verso le nuove generazioni: "Nel mondo attuale - ha detto il presidente Bon Valentine in un'intervista al Wall Street Journal - con Facebook, Instagram, TikTok e tutto il web, ci sono sicuramente per noi dei modi per riportare in vita parte di questa musica".

Tutti e tre i membri dei Genesis hanno superato la soglia dei 70 anni e, secondo la rivista Variety, sono in quella fascia di età in cui diversi artisti stanno cercando accordi per la vendita dei diritti della loro musica. Secondo indiscrezioni, infatti, anche i Pink Floyd starebbero negoziando sulla cessione del loro catalogo musicale. Si parla di almeno 400 milioni di dollari.

Ma, diritti commerciali a parte, i fan di Phil Collins oggi non possono che salutare la sua uscita di scena cantando “You will be in my heart”.