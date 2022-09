Piazza Affari chiude invariata, il gas prima scende e poi recupera

Energia sempre in primo piano: ieri era salito del 15%, oggi il prezzo era partito con un calo di 30 euro al megawattora, tornando sui livelli di venerdì. Poi una nuova salita: alle 17.45 è a quota 241 euro, il calo rispetto a ieri si riduce all'1,9%. Il petrolio, che ieri era salito dopo la decisione dell'Opec Plus di tagliare la produzione di 100mila barili al giorno, oggi torna a scendere: il Brent vede il future di ottobre a quota 93,5 dollari al barile, -2,18%. Tutto questo ha influenzato i mercati azionari. Una giornata all'insegna dell'incertezza. Per l'indice Ftse Mib di Milano ci sono stati diversi cambi di segno, fino alla chiusura completamente invariata rispetto a ieri. Nel resto d'Europa positiva soprattutto Francoforte, +0,87%, mentre Londra e Parigi sono salite di poco meno di due decimi di punto percentuale. A Piazza Affari sono andati male soprattutto i titoli energetici, su tutti quelli di Eni (-2,75%) e Tenaris (-3,43%), ieri gli unici a salire. Il calo maggiore è stato per Hera, -5,14%, dopo un giudizio negativo da parte di una società di investimento che ha portato la raccomandazione da buy a hold. Negli Stati Uniti indici poco mossi: Dow Jones +0,06%, Nasdaq -0,10%. Oggi dall'economia reale sono arrivati segnali contrastanti: l'indice ISM non manifatturiero è salito più delle attese, a quota 56,9 punti, ben oltre 50, il confine tra espansione e contrazione. Un dato che paradossalmente piace poco a Wall Street perché questo fa aumentare le probabilità di una nuova stretta della Fed. Altri dati simili, gli indici Pmi di S&P Global, sono risultati invece in calo, più delle attese, con l'indice dei servizi a quota 43,7.