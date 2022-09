Piazza Affari in altalena, torna positiva grazie alle banche

Una giornata con cambi di fronte soprattutto alla borsa di Milano. L'indice Ftse Mib questa mattina era l'unico in Europa con il segno più. E' poi sceso per circa due ore sotto la parità ed è tornato positivo, +0,32%, dopo l'avvio di Wall Street. Londra e Francoforte invece a metà pomeriggio scendono di poco più dell'uno per cento, mentre sono in lieve rialzo le borse americane; Dow Jones +0,15%, Nasdaq +0,36%.

E' una giornata soprattutto a due facce. Salgono molto le banche, che a Milano pesano più che nel resto d'Europa sull'indice di borsa: +1,32% per l'indice del comparto bancario.

Giù invece la maggior parte degli altri settori, come le utilities (-0,73%) e i titoli industriali (-0,60%). Sono ancora i riflessi di segno opposto dell'aumento dei tassi della Bce di giovedì scorso e delle attesa di nuovi rialzi, dopo il dato di ieri sopra le attese dell'inflazione americana.

Sul fronte delle materie prime, il prezzo del gas torna ampiamente sopra i 200 euro al megawattora. Il future di ottobre è scambiato a 212 euro, +6,8% rispetto a ieri.