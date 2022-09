Pnrr, Draghi sprona i Ministri: realizzare oltre il 50% degli obiettivi in due mesi

A oggi risultano conseguiti 9 obiettivi e traguardi del Pnrr. Anticipando quanto previsto nel cronoprogramma condiviso con l'Europa, l'intento è di realizzarne nei prossimi due mesi oltre il 50 per cento in scadenza a fine anno. E' quanto si apprende da Palazzo Chigi. La presidenza del Consiglio ha chiesto, quindi, ai ministeri di conseguire il raggiungimento di 11 obiettivi a settembre (anziché 3, come previsto) e 9 entro ottobre, mese nel quale non era contemplata alcuna scadenza.

A settembre il Governo intende realizzare: decreto ministeriale sulle isole verdi; servizi idrici integrati; rafforzamento Centri per l'impiego; decreto ministeriale per la lotta al lavoro sommerso; riforma della scuola primaria e secondaria; entrata in vigore della riforma per gli alloggi degli studenti; entrata in vigore del dlgs per il riordino Irccs; entrata in vigore della legge sulla concorrenza 2021 (possibile un provvedimento d'urgenza); aggiudicazione di tutti gli appalti sulle green communities; definizione dell'architettura della cybersecurity nazionale; entrata in vigore del sistema di certificazione per la parità di genere.

A ottobre gli obiettivi da realizzare sono: entrata in vigore degli atti delegati per la riforma del processo civile e penale; relazione sulla spending review; entrata in vigore del decreto sui criteri sociali e ambientali degli appalti pubblici; aggiudicazione degli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari e Palermo-Catania; nuovo regolamento per le concessioni portuali; ulteriori 35 servizi sul sito Inps; miglioramento delle competenze di 4250 dipendenti Inps; 5 interventi per la sicurezza cibernetica; entrata in vigore di tutti i provvedimenti normativa di natura secondaria per la semplificazione delle procedure amministrative.