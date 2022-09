Il soldato russo e il soldato ucraino si abbracciano. "Murale offensivo" e l'autore lo rimuove

L'artista ha deciso che rimuoverà un murale di tre piani che ha dipinto nel sud di Melbourne, che ritrae un soldato ucraino che abbraccia un soldato russo, dopo che la comunità ucraina della città lo ha denunciato come un " profondo insulto " che ha minimizzato la brutale invasione della loro patria. Il murale su Kings Way intitolato “ Peace Before Pieces ” è stato mostrato questa settimana dopo essere stato creato dall'artista di Melbourne Peter Seaton , che lavora sotto il nome di CTO . L'opera d'arte ha sconvolto gli ucraini locali che l'hanno paragonata alla propaganda russa e l'hanno paragonata a uno stupratore e una vittima che si abbracciano mentre il crimine è ancora in corso. Seaton oggi ha detto che rimuoverà il murale entro lunedì.

L'ambasciatore dell'Ucraina in Australia Vasyl Myroshnychenko ha affermato che il lavoro è stato "assolutamente offensivo per tutti gli ucraini" e ne ha chiesto la rimozione. "Il pittore non ha idea dell'invasione dell'Ucraina ed è deludente vederlo realizzato senza consultare la comunità ucraina a Melbourne", ha detto su Twitter.



Seaton ha venduto 12 NFT (token non fungibili o "non scambiabili") del murale. Il video NFT - che contiene l'audio di un test di una bomba nucleare statunitense - raffigura il murale che viene bombardato e inghiottito da un fungo atomico, prima che il mondo esploda. Le opere d'arte sono attualmente vendute per 0,08 della criptovaluta Ethereum, ovvero circa $ 124. Seaton ha detto su Instagram che i proventi della vendita degli NFT sarebbero andati all'organizzazione World Beyond War.