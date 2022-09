Mattarella riceve l'Italia campione del mondo: serata indimenticabile

“Campioni del mondo!”. Così il presidente delle Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto al Quirinale la nazionale italiana di pallavolo maschile, dopo il successo di ieri in Polonia.

"Complimenti più affettuosi, intensi e sentiti. E' stata una serata indimenticabile. Vi ho visto ieri sera, non sono riuscito a guardare l'incontro con Francia e Slovenia, ma in finale vi ho visto dalla prima all'ultima battuta".

"La correttezza e il rispetto reciproco tra le squadre che si incontrano è un tratto tipico della pallavolo - ha aggiunto il capo dello Stato - Mi auguro rimanga sempre così, è un esempio per tutti gli altri sport". Poi - scherzando - ha aggiunto: "Aver consegnato ai polacchi il primo set è stato un gesto di cortesia nei confronti del cortese e sportivo pubblico di Katowice".

Un pensiero particolare, poi, Mattarella lo ha rivolto al ct Ferdinando De Giorgi, che ieri ha vinto l'oro dalla panchina, dopo averne conquistati 3 da giocatore nel 1990, 1994, e 1998. "Vincere tre campionati del mondo da giocatore è stata una impresa - ha detto - , ma vincere un titolo guidando la squadra fuori dal campo è ancora più impegnativo. Ho ammirato molto il modo in cui si è costantemente rivolto alla squadra durante le partite, la sua tranquillità ha contribuito a dare serenità alla squadra".

E proprio il ct ha ringraziato Mattarella "per la grande sensibilità che ha sempre avuto per lo sport in generale e la pallavolo oggi in particolare. Noi abbiamo fatto un risultato storico, non si vinceva un mondiale da 24 anni e io ero in quella squadra nel '98 e per me è stato qualcosa di incredibile, questi ragazzi mi hanno reso orgoglioso, è stato come un passaggio con la maglia azzurra. Questo risultato, ottenuto con ragazzi che hanno creduto in un progetto, sono giovani talentuosi e una fiducia e una speranza per il nostro paese, generano valore e credo siano da tenere in grande considerazione".

Poi, a nome della squadra, è stato il capitano Simone Giannelli a rivolgersi a Mattarella: "Caro Presidente, stiamo realizzando ora cosa abbiamo fatto, ero piccolo e non mi ricordo l'altro Mondiale di 24 anni fa. Sono molto contento di aver portato l'Italia fin qui, l'abbiamo fatto con il nostro stile, la gioia ed il sorriso. Siamo dei ragazzi speciali con la voglia dimettersi in gioco. Ieri ci sembrava di divertirci e non sembrava di giocare una finale del Mondiale, siamo orgogliosi per quanto fatto, sarei molto contento di tornare qui un'altra volta".

Capitan Giannelli ha consegnato al presidente della Repubblica un pallone di volley con tutte le firme degli azzurri iridati.