Italia inarrestabile, negli ottavi c'è l'insidia Cuba. La sfida sabato alla 21.15

Programma seconda fase

3/9 ore 17.30 Lubiana: Slovenia (2) vs Germania (15)

3/9 ore 21.15 Lubiana: Italia (3) vs Cuba (14)

4/9 ore 17.30 Gliwice: USA (8) vs Turchia (9)

4/9 ore 21 Gliwice: Polonia (1) vs Tunisia (16)

5/9 ore 17.30 Lubiana: Olanda (7) vs Ucraina (10)

5/9 ore 21 Lubiana: Francia (6) vs Giappone (11)

6/9 Gliwice ore 17:30: Serbia (4) vs Argentina (13)

6/9 Gliwice ore 21 Gliwice: Brasile (5) vs Iran (12)

I quarti di finali si disputeranno sempre a Gliwice (Polonia) e Lubiana (Slovenia) il 7 e l’8 settembre.

Questo lo schema degli accoppiamenti

Quarto di finale 1: vincente 1 vs 16 e vincente 8 vs 9

Quarto di finale 2: vincente 4 vs 13 e vincente 5 vs 12

Quarto di finale 3: vincente 2 vs 15 e vincente 7 vs 10

Quarto di finale 4: vincente 3 vs 14 e vincente 6 vs 11

Quarti di finale, Lubiana (SLO): 7 settembre, ore 18 e 21

Quarti di finale, Gliwice (POL) 8 settembre, ore 17.30 e 21

Le semifinali e finali si giocheranno a Katowice (Polonia) il 10 settembre e l’11 settembre.