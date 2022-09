Proteste contro Putin e popolazione in fuga. Oltre 1300 arresti. In aumento gli arrivi in Finlandia

Intanto dalla Russia arrivano nuove dichiarazioni contro l’Occidente. "La Russia ha scelto la propria strada. Non c'è modo di tornare indietro", ha scritto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev nel suo canale Telegram rivolgendosi "all'establishment occidentale e a tutti i cittadini dei paesi della NATO".

La Russia è "in grado di raggiungere obiettivi in Europa e negli Stati Uniti molto più velocemente" di quanto la Nato possa colpire la Crimea” ha scritto ancora Medvedev su Telegram, aggiungendo: "I vari idioti in pensione vestiti da generali non hanno bisogno di spaventarci parlando di un attacco della NATO in Crimea".

Il capo della Federazione Russa ha sottolineato ancora che il Donbass e altri territori, dopo i referendum e l'annessione alla Russia, saranno notevolmente rafforzati dalla presenza delle forze armate, non solo per le capacità di mobilitazione, ma anche perchè per proteggerli possono essere utilizzate tutte le armi russe, comprese "armi nucleari strategiche".