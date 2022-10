Putin annuncia l'annessione: "Il popolo ha fatto la sua scelta, l'Occidente ci vuole colonia"

Spesso interrotto dagli applausi degli invitati alla cerimonia, tra cui il leader ceceno in lacrime per la commozione, Putin ha sferrato un duro attacco all'Occidente - “Vuole che ci trasformiamo in una colonia" - e accusato gli anglosassoni di essere i responsabili delle "esplosioni" che hanno causato gravi perdite nei gasdotti Nord Stream 1 e 2.

"Voglio che mi sentano a Kiev, che mi sentano in Occidente: le persone che vivono nel Lugansk, nel Donetsk, a Kherson e Zaporizhzhia diventano nostri cittadini per sempre", ha detto Putin che ha anche promesso la ricostruzione delle terre annesse.

L'Ucraina deve "cessare il fuoco cominciato nel 2014, siamo pronti a tornare al tavolo dei negoziati. Ma la scelta" dell'annessione della popolazione delle quattro regioni ucraine non è più in discussione, ha detto il presidente russo che ha poi sferrato durissime accuse all'Occidente e agli Stati Uniti, in particolare.

Gli Stati Uniti "sono adesso impegnati a mettere in atto il contenimento di Russia, Cina e Iran, e altri paesi sono i prossimi in coda, e anche Paesi che attualmente sono partner e alleati di Washington", ha dichiarato accusando gli Usa di pretendere da Italia, Germania, Francia e altri Paesi europei nuove sanzioni contro la Russia, che danneggiano l'economia europea. "Molti politici obbediscono, docili", ha dichiarato il presidente russo nella sua invettiva, "la conseguenza è la de-industrializzazione". A suo avviso, "questi leader capiscono tutto, ma preferiscono far finta di non vedere".

Putin attacca l'Occidente

L'adesione delle quattro regioni "è una scelta delle persone che ci abitano" in nome di "un legame spirituale che ci siamo trasmessi di generazione in generazione", ha continuato Putin. "E' rimasto un amore per la Russia, un sentimento che nessuno può mettere in discussione". Infatti, ha precisato, "hanno votato in favore dei referendum, del nostro futuro comune, gli anziani ma anche coloro che sono nati dopo il crollo dell'Urss", tempi che non ritorneranno.

Putin ha quindi accusato "l'Occidente" di "portare avanti una guerra ibrida contro la Russia" e ha sostenuto che l'Occidente vuole fare della Russia una sua "colonia". "Non vogliono farci vivere come una società libera - ha detto il presidente - ma sotto il loro controllo". "L'Occidente al posto della democrazia utilizza oppressione, sfruttamento e schiavitù, un mondo monopolare senza democrazia".

All'Occidente "non serve la Russia, ma a noi sì. Per loro il nostro fiorire è un pericolo", ha aggiunto il capo del Cremlino, ma "la Russia sarà sempre la Russia, difendiamo il nostro stato e i nostri valori", ha affermato.

"L'Occidente cerca e ricerca una nuova possibilità per indebolire e distruggere la Russia, non si danno pace" che la Russia "sia un paese così grande, così ricco". "È stato il cosiddetto Occidente a calpestare il principio di inviolabilità dei confini. E ora, a sua discrezione, decide chi ha diritto all'autodeterminazione e chi no, chi non ne è degno".

"Le promesse dell'Occidente di non espandere la Nato a est si sono rivelate delle sporche bugie. La russofobia dell'Occidente non è altro che razzismo", ha tuonato.