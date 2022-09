Putin rende omaggio alla salma di Gorbaciov. Ma non sarà presente ai funerali dell'ex presidente

Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà ai funerali di Mikhail Gorbaciov previsti sabato "perché il suo programma di lavoro di quel giorno non glielo consente". Una dichiarazione ridotta all'essenziale quella del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov per motivare l'assenza del leader russo alla cerimonia funebre dell'ex presidente sovietico, come riferisce l'agenzia di stampa russa Ria Novosti.

Putin ha reso omaggio all'ex presidente dell'Unione sovietica, Mikhail Gorbaciov, e ha deposto dei fiori sulla sua bara prima di partire per Kaliningrad. "Il presidente è andato nella regione di Kaliningrad oggi... ma prima di partire, si è fermato al Central Clinical Hospital, ha salutato Mikhail Sergeyevich Gorbaciov, ha deposto fiori sulla bara", ha riferito ancora il portavoce del Cremlino.

Dmitry Peskov ha poi affermato che nella cerimonia di addio per Gorbaciov saranno presenti alcuni degli elementi di un funerale di stato.

"Ci saranno elementi di un funerale di stato nel senso che, ovviamente, ci sarà una guardia d'onore, sarà organizzato un addio. Questo il modo in cui lo stato aiuterà nell'organizzazione della cerimonia funebre", ha detto il portavoce ai giornalisti.

Gorbaciov è morto martedì all'età di 91 anni dopo una lunga e grave malattia. Sabato sarà sepolto nel cimitero di Novodevichy a Mosca dopo una cerimonia funebre pubblica.