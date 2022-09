Putin firma il decreto di annessione delle regioni ucraine occupate di Kherson e Zaporizhzhia

Putin sfida il mondo. Il presidente russo ha firmato decreti che aprono la strada all'annessione formale alla Russia delle regioni ucraine occupate di Kherson e Zaporizhzhia.

I decreti, resi pubblici dal Cremlino, riferisce la Reuters, affermano che Putin ha riconosciuto le due regioni come territori indipendenti. E' questo un passaggio intermedio necessario prima dell'annuncio che le regioni faranno parte della Russia.

Oggi alle 15 (le 14 in Italia) nel Gran Palazzo del Cremlino, "nella Sala di San Giorgio, si terrà una cerimonia per firmare gli accordi sull'ingresso di tutti e 4 i nuovi territori ucraini in cui si è tenuto il referendum nella Federazione Russa. In questo evento ci sarà un corposo discorso del presidente Putin", ha detto il Portavoce de Presidente russo, Dimitri Peskov.

All'evento di venerdì, Putin terrà un discorso, incontrerà i leader delle sedicenti Repubblica popolare di Donetsk (DNR) e della Repubblica popolare di Luhansk (LNR) sostenute dalla Russia, nonché i leader insediati dalla Russia nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia.

Peskov non ha detto se Putin avrebbe partecipato al concerto in programma nella Piazza Rossa.

L'Ue ribadisce che non accetterà mai l'annessione. Draghi ha avuto una nuova conversazione telefonica con Zelensky. Il premier italiano ha detto di considerare illegali i referendum indetti dalla Federazione Russa e che non farà mancare il sostegno del nostro governo all'Ucraina.

"Gli Stati Uniti non riconosceranno mai, mai e mai le rivendicazioni della Russia sui territori sovrani dell'Ucraina", ha detto il presidente Usa Joe Biden nel summit a Washington con i leader delle isole del Pacifico.