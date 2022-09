Qualifiche GP d'Olanda: ancora Verstappen in pole, Leclerc secondo e Sainz terzo

Max Verstappen su Red Bull ancora davanti dopo le qualifiche del GP d'Olanda dove conquista la pole position all'ultimo giro battendo il tempo di Charles Leclerc su Ferrari di appena 21 millesimi. Dietro a loro chiude in terza posizione Carlos Sainz a 92 millesimi dalla pole. Quarto Lewis Hamilton su Mercedes, solo quinto Sergio Perez con la seconda Red Bull che si gira in curva all'ultimo giro utile interrompendo di fatto anche l'ultimo tentativo della Mercedes di George Russel che chiude con il sesto tempo.

Leclerc scende dall'auto insoddisfatto di essersi lasciato scappare la pole per soli 21 millesimi ma la notizia buona è che domani la gara sembra apertissima con la Red Bull è a portata di mano delle vetture di Maranello e non irraggiungibile come lo era stata a Spa la scorsa settimana.

Grande prestazione di Lando Noris che chiude settimo mentre il suo compagno Daniel Ricciardo di squadra chiude solo 17esimo