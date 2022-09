Rally delle banche, Piazza Affari chiude la settimana in rialzo

Le borse sono positive: Milano vede l'indice Ftse Mib salire oggi dell'1,60%; era stato in rialzo anche ieri. La settimana mostra un bilancio provvisorio positivo, di quasi l'1%. La settimana era iniziata con il -2%, dopo la mancata riapertura del gasdotto Nord Stream 1, che aveva portato il gas a 245 euro al megawattora. Il gas nel corseo della settimana è moderatamente sceso, e oggi, nel giorno del vertice di Bruxelles dei ministri dell'energia, è scambiato a 209 euro al megawattora, -5% rispetto a ieri.

Petrolio invece in rialzo di quasi il 3%, con il Brent scambiato a 91,7 dollari al barile.

Oggi a Piazza Affari vanno bene in particolare i titoli bancari: +3,34% per l'indice di settore, che beneficia del rialzo dei tassi deciso ieri dalla Bce. I rialzi maggiori tra i titoli del paniere principale di Borsa Italiana sono Intesa Sanpaolo e Fineco, entrambe in salita di oltre il 4%. Bene però anche i titoli del settore energetico e delle utilities. Sotto la parità tra i titoli principali solo Recordati, -0,76%, e Atlantia, -0,09%.

Nel resto d'Europa rialzi di poco più dell'1,20% per gli indici di Londra, Francoforte e Parigi. Negli Stati Uniti, +0,60% per l'indice Dow Jones, +1,33% per il Nasdaq dei titoli tecnologici.