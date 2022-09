Il quotidiano Marca in edicola in bianco e nero contro il razzismo

"L'edizione cartacea del giornale di mercoledì è pubblicata dalla prima all'ultima pagina in bianco e nero. Con questo gesto Marca vuole mostrare la sua repulsione più assoluta contro il razzismo sia nello sport nella società". Così il più popolare quotidiano sportivo spagnolo spiega l'iniziativa simbolica di oggi.

L'idea nasce per sottolineare lo sdegno attorno alla vicenda che ha visto coinvolto il calciatore del Real Madrid Vinicius Junior. L'atleta brasiliano, con cittadinanza spagnola, è stato oggetto di insulti razzisti, cori con versi di scimmia, domenica scorsa allo stadio Metropolitano nel derby contro l'Atletico.

Non una vicenda isolata, Vinicius è stato spesso insultato per i suoi modi allegri. Quando “Vini” segna balla, esulta così, e lo fa spesso perché è forte e centra spesso la porta avversaria. A qualcuno questo dà parecchio fastidio, tanto che si temevano balletti anche nel derby poi vinto dal Real e la tensione era alta. E lui non ha deluso i fan, quelli che sui social, sotto ai suoi post, scrivono: balla Vini, balla e non fermarti.