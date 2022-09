Red Carpet infuocato per Brad Pitt, produttore di "Blonde" film che racconta la donna dietro al mito

Brad Pitt infiamma il red carpet. È il produttore, con la Plan B, di "Blonde" di Andrew Dominik. Il film Netflix, in prima mondiale a Venezia, è in concorso e vede l'attrice cubana Ana De Armas interpretare la vita fragile di Marilyn Monroe.

Smoking scuro, occhiali da sole, sneakers e fan in delirio per l'attore sex symbol da generazioni.

Acclamazioni anche per la De Armas che indossava un abito plissettato che ricordava il film “Quando la moglie è in vacanza” ma in rosa e non in bianco.

Blonde racconta Norma Jeane Baker, non la diva Marilyn, ma la figlia non voluta, finita in orfanotrofio e poi la donna fragile, traumatizzata, con il carico di tristezza per la madre finita in manicomio, il senso di abbandono, che chiama “papà” ogni uomo che incontra, la donna che deve chiedere l'approvazione, che non riesce a portare avanti le gravidanze. Ben lontana da Marilyn Monroe, l'attrice, il mito che fa impazzire il mondo.

Tratto dal bestseller di Joyce Carol Oates (La Nave di Teseo), il film è stato inseguito dal regista, Andrew Dominik, per 14 anni. Le riprese sono cominciate nel 2019, il 4 agosto, data della morte della attrice, ed è stato girato anche nell'ultima casa di Marilyn, a Brentwood, a West Los Angeles, persino nel suo letto dove è rimasto per 10 minuti dopo l'ultimo ciak, "immaginando la sensazione di profonda disperazione". Ana De Armas ha sfidato se stessa, interpretando un'icona, con una notevole somiglianza evocativa. Consapevole della dose di rischio assunta, l'attrice ha dichiarato: "Mi ha cambiato la vita, vada come vada".