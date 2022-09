Regina Elisabetta, Edimburgo si prepara all'ultimo saluto

Nella città scozzese, da ieri, sono chiuse alcune importanti arterie, sul Royal Mile sono stati rimossi i cestini per la spazzatura, le transenne disegnano il percorso del feretro, che ha lasciato la Sala da ballo del Castello di Balmoral, dove la Regina si è spenta, diretto a Holyroodhouse - residenza dei sovrani britannici. Migliaia di persone sono assiepate lungo le strade. In tanti lanciano rose bianche la passaggio dei mezzi.

Una Edimburgo blindata si prepara ad accogliere la bara della Regina Elisabetta. l funerali di Stato si terranno all'Abbazia di Westminster lunedì 19 settembre alle 11:00 ora locale (le 12 in Italia) come ha confermato Buckingham Palace rendendo noti i dettagli.

Alle spalle del veicolo, una Rolls Royce con a bordo la principessa Anna, figlia secondogenita 72enne di Sua Maestà, e il marito, vice ammiraglio Tim Lawrence. La Princess Royal, titolo attribuito ad Anna, accompagnerà le spoglie di sua madre per tutto il tragitto del viaggio fino a Edimburgo. E poi per quello successivo verso Londra nei prossimi giorni.

Il carro funebre è uscito dal cancello principale della residenza - buen retiro favorito per decenni da Elisabetta e dal suo defunto consorte Filippo - salutato da due guardie sull'attenti e ha imboccato il viale per raggiungere la strada principale.

Lunedì la bara sarà trasferita in processione alla cattedrale di St. Giles, dove rimarrà per 24 ore per permettere ai sudditi di poter rendere omaggio.

Durante il Lying-in-State, i sudditi avranno l'opportunità di visitare la Westminster Hall per rendere omaggio alla Regina. La mattina di lunedì 19 settembre terminerà il Lying-in-State e la bara sarà portata in processione dal Palazzo di Westminster all'Abbazia di Westminster, dove si svolgerà il rito.

Ad accogliere il feretro ci saranno re Carlo III e la regina consorte insieme ad altri membri della famiglia reale. La regina giacerà per "quattro giorni sereni" a Westminster Hall da mercoledì 14 settembre, ha reso noto Buckingham Palace, sino al funerale fissato ufficialmente per il 19 settembre alle ore 11.

Scuole chiuse il giorno dei funerali

Il dipartimento per l'Istruzione del Regno Unito ha confermato che le scuole e i college in Inghilterra dovrebbero chiudere lunedì 19 settembre, giorno del funerale della regina Elisabetta II, dichiarato come giorno festivo.

In un messaggio ai dirigenti scolastici, il dipartimento ha dichiarato che "la data ufficiale dei funerali di Stato è il 19 settembre 2022. Questo giorno sarà un giorno festivo e le strutture normalmente chiuse in un giorno festivo dovrebbero chiudere anche in questo giorno in segno di rispetto. Ciò includerà scuole e college". Chiuderanno anche le scuole in Galles, Scozia e Irlanda del Nord.