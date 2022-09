Regina Elisabetta, il giorno di lutto del Regno. Carlo parlerà alla nazione

A poche ore dalla morte della regina Elisabetta II, oggi la giornata nel Regno Unito sarà scandita da una serie di eventi ufficiali e semi-ufficiali programmati nell'ambito della complessa procedura prevista per la morte della regnante. Le bandiere britanniche sugli edifici reali saranno tutti a mezz'asta . Le campane suoneranno all'Abbazia di Westminster, alla Cattedrale di St Paul e al Castello di Windsor. Le chiese sono invitate a suonare le campane in tutta l'Inghilterra a mezzogiorno .

Ecco uno schema degli appuntamenti

- Re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno soggiornato a Balmoral ieri sera, ma oggi si recheranno a Londra dove il nuovo monarca avrà un'udienza con la prima ministra, Liz Truss.

- Conferma dei piani per la cerimonia funebre: è probabile che il Re incontrerà il conte maresciallo Edward Fitzalan-Howard, duca di Norfolk, che è responsabile del funerale della regina, per approvare il programma per i prossimi giorni.

- Lutto nazionale: il governo confermerà la durata del lutto nazionale, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 giorni.

- Il governo dovrebbe annunciare che il giorno del funerale sarà un giorno festivo.

- Lutto di corte: il re dovrebbe decidere la durata del lutto reale per i membri della famiglia reale. Dovrebbe durare un mese.

- Un colpo per ogni anno di vita della regina verrà inoltre sparato ad Hyde Park e in altre stazioni.