Regina Elisabetta, basta con gli orsetti Paddington e i panini con la marmellata nei parchi reali

Basta orsetti Paddington, palloncini e mazzi di fiori avvolti nella plastica per rendere omaggio alla regina Elisabetta. Stop a tutto ciò che non è biodegradabile. L'impegno per l'ambiente del nuovo Re inizia già a farsi sentire. L'Ente dei parchi reali ha chiesto al pubblico di portare soltanto omaggi compostabili, come mazzi di fiori senza nastri e fogli di plastica. Sono ben accetti anche bigliettini, che verranno poi raccolti in un apposito sito. Vietati anche i panini alla marmellati, amati da Paddington, ma dannosi per la fauna.

Getty Orsetti Paddington e panini alla marmellata

L'annuncio, ripreso dai siti britannici, è stato diffuso dopo che molti hanno voluto ricordare la Regina portando davanti ai castelli reali degli orsetti Paddington in ricordo del video che la Regina girò in occasione del suo 70esimo Giubileo con il pupazzo adorato dai bambini. La sovrana, per problemi di salute, aveva dovuto limitare la sua partecipazione a molti degli appuntamenti previsti per le celebrazioni dei suoi 70 anni di regno, ma per dare l'avvio al concerto del 4 giugno davanti a Buckingham Palace aveva fatto ricorso a un video realizzato dalla Bbc. Nel video l'orsetto Paddington, personaggio creato da Michael Bond e amatissimo dai bambini, è seduto con Sua Maestà per il consueto tè e offre alla sovrana uno dei suoi famosi sandwich alla marmellata. Elisabetta rifiuta gentilmente, svelando al suo ospite di nascondere anche lei uno spuntino nella sua inseparabile borsetta. La scena si chiude con Paddington che fa gli auguri e ringrazia la regina, mentre il maggiordomo annuncia l'inizio del concerto. Dalla piazza riecheggiano le leggendarie note del brano We Will Rock You dei Queen, il cui ritmo coinvolgente viene seguito a suon di cucchiaini da Paddington e dalla stessa Elisabetta.

Dopo l'annuncio della morte di Elisabetta II, l'orsetto Paddington ha reso omaggio alla sua ospite con un commovente messaggio di addio affidato ai social: “Thank you Ma'am, for everything”.

L'Ente Parchi, che gestisce Green Park e altri spazi verdi, ha affermato che i doni non biodegradabili stanno avendo un "impatto negativo" sull'ambiente così come i panini alla marmellata - peraltro spesso avvolti in pellicola trasparente - sono dannosi per la fauna selvatica del parco.