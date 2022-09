Ridurre l'animosità in politica. Uno studio americano spiega come fare

"Difficile pensare di ridurre la polarizzazione dei pubblici in ambito politico, ma l'animosità tra partiti rappresenta una preoccupazione crescente negli Stati Uniti e all'estero. La nostra indagine suggerisce quali possono essere i vari approcci da adottare per affrontare diversi gruppi e circostanze specifiche". Lo afferma Kurt Gray, uno degli autori di uno studio americano che ha provato a individuare alcune azioni che possono ridurre l'animosità tra i partiti politici, partendo dalla letteratura esistente relativa all'animosità tra sostenitori di partiti politici, per individuare le strategie più efficaci volte a ridurla.



Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Human Behaviour è stato condotto dagli scienziati dell'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, dell'Università di York della Duke University, della Northwestern University, della Johns Hopkins University, dell'Università della California a Berkeley e della Stanford University.



Il team, guidato da Rachel Hartman, Jay Van Bavel e Kurt Gray, ha esaminato alcuni possibili comportamenti che potrebbero minimizzare le ostilità in politica. Ridurre l'animosità dei sostenitori politici è sicuramente una sfida, osservano gli autori, ma questo lavoro mostra che gli interventi positivi possono portare a una percezione più accurata dei propri oppositori e riconoscere i punti in comune.



"Per prima cosa - riporta Van Bavel - è importante acquisire la capacità di rivedere le proprie idee. La maggior parte delle persone si ritrae dai discorsi politici per evitare le discussioni, che spesso vengono infatti affrontate online, dove gli utenti si sentono 'difesi' dalla distanza sociale e possono esprimersi anche in modo offensivo nei confronti degli altri. I politici moderati e coloro che sono meno polarizzati sono più propensi a rinunciare alle conversazioni scomode, ma alcuni studi hanno dimostrato che preparare le persone per un impegno costruttivo può portare a conversazioni più produttive e aumentare le percezioni positive degli oppositori politici".



"Nell'attuale clima politico - osservano gli autori - le norme del discorso pubblico incoraggiano l'ostilità e l'animosità. Sui social media, dove segnalare l'antipatia verso l'esterno aumenta il coinvolgimento, gli utenti sono incentivati a esternare l'antagonismo, il che facilita la diffusione della disinformazione e alimenta l'indignazione morale. Le istituzioni politiche americane, d'altro canto, sono strutturate in modo da esacerbare il conflitto, ma questo panorama risulta essere controproducente".



I ricercatori hanno infine esaminato il ruolo che i mezzi di informazione possono svolgere nell'affrontare le contraddizioni della cultura politica. "Sebbene una minoranza di americani sia molto polarizzata - conclude Hartman - la maggior parte degli americani non è fortemente interessata alla politica. Se i media dovessero enfatizzare questa mancanza di estremismi, le persone potrebbero essere motivate a conformarsi a questa norma e ridurre l'aggressività in materia di discorsi politici".