Assemblea Onu, il turno della Cina: "Soluzione pacifica della guerra ucraina"

Intervenendo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi incentra buona parte del suo discorso sulla crisi in corso in Ucraina, specificando che “la Cina sostiene ogni sforzo che porti a una soluzione pacifica della crisi” e ha aggiunto che “la priorità maggiore è facilitare i colloqui di pace”, precisando che “la soluzione fondamentale è affrontare i legittimi problemi di sicurezza di ogni fazione coinvolta”. Partendo dal principio secondo cui la Cina sostiene la risoluzione dei “problemi caldi in modo costruttivo, seguendo il principio di non interferenza”, il ministro degli Esteri cinese ha chiarito: “Chiediamo alle parti in guerra in Ucraina di evitare che il conflitto si allarghi”.

Il nodo di Taiwan

Ma il potente titolare della diplomazia del Dragone ne ha anche per l’altro tema-caldo sullo scacchiere internazionale: la crisi di Taiwan e il suo precario status, tra spinte indipendentiste, da un lato (per una maggiore autonomia da Pechino), e condizionamento cinese, dall’altro. Yi ha infatti dichiarato che “dobbiamo combattere le attività separatiste per l’indipendenza di Taiwan e prendere provvedimenti contro interferenze esterne”. Su questo punto, in particolare, Wang ricorre a un’espressione forte ed evocativa: “Qualsiasi piano per interferire negli affari interni della Cina è destinato a incontrare la forte opposizione di tutti i cinesi e qualsiasi mossa per ostacolare la riunificazione della Cina è destinata a essere schiacciata dalle ruote della storia”.