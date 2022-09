Sale la disoccupazione negli Usa, le borse brindano

Seduta in deciso rialzo per le borse europee che provano a rialzare la testa dopo i dati sul lavoro in Usa: il tasso di disoccupazione e' aumentato per la prima volta da gennaio, al 3,7%, segnale positivo per la lotta all'inflazione in fase di recessione economica che potrebbe indurre la Fed ad essere meno aggressiva . Gli indici a Wall Street stanno guadagnando circa l’1%. In Europa Milano ha chiuso con un rialzo del 2,9%, Francoforte +3,33%, Londra +1,86%, Parigi +2,2%. In netta discesa il prezzo del gas dopo l’apertura anche del G7 al price cap. Ad Amsterdam il gas naturale scende a 208 euro al mwh. Si attenua anche la tensione sui titoli di stato, con il rendimento sui Btp decennale al 3,84%.