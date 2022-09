Saline di Trapani, una riserva "sotto attacco"

La Riserva naturale delle saline di Trapani e Paceco è di nuovo nel mirino degli incendiari: nel corso della giornata di ieri vi sono stati tre roghi, dopo quelli di qualche giorno fa. Il primo si è sviluppato, ancora una volta, nella frazione di Nubia nel territorio del comune di Paceco, intorno alle ore 10, e ancora a danno della vegetazione alofila presente lungo il litorale di Nubia. L'area ricade in zona B e conduce all'antica torre di avvistamento. Il personale della Riserva ha allertato attraverso il numero di emergenza i Vigili del Fuoco di Trapani che sono intervenuti spegnendo le fiamme e bonificando l'area. Poco dopo, alle 14.30 circa, le fiamme hanno ripreso a bruciare le aree lungo il litorale. Un ulteriore intervento delle squadre antincendio di Protezione Civile ha evitato che le fiamme si propagassero fino alle abitazioni e alle attività presenti in loco. Nel pomeriggio inoltrato, verso le 18, un ennesimo fuoco. "Quello che sta accadendo in questi giorni è molto grave - denuncia il Presidente del Wwf Italia, Luciano Di Tizio -. La Riserva è chiaramente sotto attacco, preda di azioni criminali che stanno distruggendo un patrimonio naturale di immenso valore per la collettività. Gli interventi di prevenzione eseguiti nelle aree più a rischio dal Wwf, Ente Gestore della Riserva, non sono più sufficienti. Occorre rafforzare le attività investigative sia per prevenire i rischi che per accertare le responsabilità e servono condanne severe per i responsabili".