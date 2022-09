Saltata la tregua, Il Kirghizistan denuncia 24 nuove vittime negli scontri con il Tagikistan

Il Kirghizistan ha reso noto che almeno 24 persone sono rimaste uccise negli scontri al confine con il Tagikistan, in una nuova fiammata di violenza tra le due ex repubbliche sovietiche. "24 corpi sono stati portati in strutture sanitarie della regione di Batken", nel sudest del Kirghizistan, ha riferito il ministero della Salute kirghizo in un comunicato.

Il cessate il fuoco, stabilito dalle ore 16, non ha retto

Da Samarcanda, a margine del vertice della Shanghai Cooperation Organization, i presidenti kirghizo Sadyr Japarov e tagiko Emomali Rahmon questa mattina avevano ordinato alle rispettive truppe di ritirarsi dalla linea di contatto lungo il confine dopo il cessate il fuoco stabilito oggi a partire dalle ore 16 ma la tregua concordata non ha retto e entrambe le parti si sono accusate di averla violata e di aver sferrato attacchi contro le postazioni di frontiera dell'altro Paese.

In precedenza il Ministero delle Emergenze del Kirghizistan aveva dichiarato di aver fatto evacuare 136.000 persone dall'area in cui si sono svolti gli scontri . Non è stato immediatamente chiaro cosa abbia scatenato i combattimenti sul teso confine tra i due ex vicini sovietici dell'Asia centrale, ma certo il tentativo di stabilire un cessate il fuoco è rapidamente fallito e i bombardamenti di artiglieria sono ripresi nel corso della giornata.